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Госсекретарь Рубио: США хотят окончательного завершения украинского конфликта

Госсекретарь Рубио: США хотят окончательного завершения украинского конфликта

Новый госсекретарь Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп не урегулировал конфликт на Украине за один день, поскольку для этого требуется "тяжелая работа дипломатии", а Вашингтон хотел бы окончательного завершения проблемы.

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