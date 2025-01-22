Госсекретарь Рубио: США хотят окончательного завершения украинского конфликта

Новый госсекретарь Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп не урегулировал конфликт на Украине за один день, поскольку для этого требуется "тяжелая работа дипломатии", а Вашингтон хотел бы окончательного завершения проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии