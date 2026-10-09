Вартанов и Пириев признаны лучшими игроками сентября в ЮФЛ Северо-Запад

Нападающий калининградской СШОР-5 Рафаэль Вартанов и вингер «Ленинградца» Рашад Пириев стали лучшими футболистами сентября в ЮФЛ Северо-Запад в возрастных категориях U-16 и U-15 соответственно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым