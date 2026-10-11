Белорус Пинчук дебютировал в НХЛ за «Нэшвилл» и набрал очко

Белорусский нападающий Виталий Пинчук дебютировал в НХЛ в составе «Нэшвилла» и отметился результативной передачей в матче против «Оттавы», который завершился поражением его команды в серии буллитов со счетом 2:3.
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