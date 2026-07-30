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Zero Hedge

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South Korea Has Several Market Rescue Options As Crash Crushes 700,000 Retailer Traders

South Korea Has Several Market Rescue Options As Crash Crushes 700,000 Retailer Traders

South Korea Has Several Market Rescue Options As Crash Crushes 700,000 Retailer Traders South Korean market authorities are weighing a more aggressive plan to stabilize the Kospi after July's record selloff sent the main equity index slicing through its 50-, 100- and 200-day moving averages like butter.

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