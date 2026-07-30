South Korea Has Several Market Rescue Options As Crash Crushes 700,000 Retailer Traders South Korean market authorities are weighing a more aggressive plan to stabilize the Kospi after July's record selloff sent the main equity index slicing through its 50-, 100- and 200-day moving averages like butter.
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