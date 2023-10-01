В Ираке на свадьбе в пожаре погибли 113 человек, десятки людей пострадали

В Ираке на свадьбе в результате пожара погибли 120 человек. 250 человек пострадали. Видео, как загорелся зал, в котором проходила свадьба в городе Эль-Хамдания, расположенного к востоку от административного центра провинции Мосула, облетело интернет.
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