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Вечнозеленый секрет: почему ели не желтеют зимой

Вечнозеленый секрет: почему ели не желтеют зимой

Малыши подмечают то, что взрослым кажется обыденным. Отчего осенью листва меняет цвет? Почему ночное небо темное? Откуда берется солнечный свет? И самый частый вопрос — почему ели не сбрасывают свой зеленый наряд даже в лютые морозы?Визуально кажется, будто эти деревья не подвержены сезонным изменениям.

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