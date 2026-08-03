Вечнозеленый секрет: почему ели не желтеют зимой

Малыши подмечают то, что взрослым кажется обыденным. Отчего осенью листва меняет цвет? Почему ночное небо темное? Откуда берется солнечный свет? И самый частый вопрос — почему ели не сбрасывают свой зеленый наряд даже в лютые морозы?Визуально кажется, будто эти деревья не подвержены сезонным изменениям.