Вечнозеленый секрет: почему ели не желтеют зимой

Малыши подмечают то, что взрослым кажется обыденным. Отчего осенью листва меняет цвет? Почему ночное небо темное? Откуда берется солнечный свет? И самый частый вопрос — почему ели не сбрасывают свой зеленый наряд даже в лютые морозы?Визуально кажется, будто эти деревья не подвержены сезонным изменениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии