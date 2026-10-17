Главное из зоны СВО и мира большой политики к утру 17 октября. После дизельной сделки снимут банковские санкции Есть полная уверенность в том, что после сделок по дизельному топливу между США и РФ, будет снятие санкций с банковской системы и газовое соглашение.
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После дизельной сделки снимут банковские санкции - у хохлапитеков есть поговорка "казав пан, дам жупан - тикы слово тепле"... Вот так и с санкциями будет!