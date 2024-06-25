– Не толкайтесь, мне только спросить! Простите, за вами занимали? – За мной? Никого не вижу! А вы тоже туда? Не ошиблись? Вам бы сперва к патологоанатому на приём записаться, а то рассыплетесь на ходу! – Я там был, он ничего интересного не нашёл, зашил всё обратно и сказал зайти после этого.