У калужанина нашли более 300 штук наркосодержащих таблеток

В Калужской области местный житель стал фигурантом уголовного дела после того как у него нашли 358 таблеток МДМАВ Калужской области местный житель стал фигурантом уголовного дела после того как у него нашли 358 таблеток МДМА.
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