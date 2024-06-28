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Калужские новости

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У калужанина нашли более 300 штук наркосодержащих таблеток

У калужанина нашли более 300 штук наркосодержащих таблеток

В Калужской области местный житель стал фигурантом уголовного дела после того как у него нашли 358 таблеток МДМАВ Калужской области местный житель стал фигурантом уголовного дела после того как у него нашли 358 таблеток МДМА.

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