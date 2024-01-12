Глава Минпромторга Мантуров высоко оценил выполнение гособоронзаказа на уральских предприятиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января, ФедералПресс. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров совместно с полпредом Уральского федерального округа Владимиром Якушевым и первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым посетил с инспекцией уральские промышленные предприятия, а также оценил исполнение гособоронзаказа и реализацию ключевых гражданских проектов.
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