Глава Минпромторга Мантуров высоко оценил выполнение гособоронзаказа на уральских предприятиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января, ФедералПресс. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров совместно с полпредом Уральского федерального округа Владимиром Якушевым и первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым посетил с инспекцией уральские промышленные предприятия, а также оценил исполнение гособоронзаказа и реализацию ключевых гражданских проектов.