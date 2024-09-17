Electronic Arts впервые подтвердила продолжение Star Wars Jedi: Survivor — третья часть стане...

Electronic Arts впервые подтвердила продолжение Star Wars Jedi: Survivor — третья часть станет «заключительной главой»Хотя концовка джедайского экшена Star Wars Jedi: Survivor от Respawn Entertainment прямо намекала на возможность продолжения, его официального подтверждения фанатам франшизы пришлось ждать почти полтора года.
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