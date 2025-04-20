«Мы все в шоке»: Бородина пожаловалась на стоимость свадьбы

Телеведущая и блогер Ксения Бородина пожаловалась на стоимость организации свадьбы. Знаменитость отметила, что она «в шоке» от цен на услуги и ее мнение разделяют профессионалы, которые работают в свадебной индустрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии