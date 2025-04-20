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Мода и Шоу-бизнес

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«Мы все в шоке»: Бородина пожаловалась на стоимость свадьбы

«Мы все в шоке»: Бородина пожаловалась на стоимость свадьбы

Телеведущая и блогер Ксения Бородина пожаловалась на стоимость организации свадьбы. Знаменитость отметила, что она «в шоке» от цен на услуги и ее мнение разделяют профессионалы, которые работают в свадебной индустрии.

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