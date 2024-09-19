На Алтае СК и прокуратура начали проверку из-за загрязнения озера Большое Яровое

Налет на поверхности курортного водоема похож на масляный след В Алтайском крае проводится проверка по сообщению о появлении следов загрязнении на поверхности озера Большое Яровое, сообщает региональный СК.
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