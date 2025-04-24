«РВ»: ВС РФ нанесли масштабный комбинированный удар по объектам ВСУ

Российские военнослужащие нанесли масштабный комбинированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), атака стала одной из самых интенсивных с начала 2025 года, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
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