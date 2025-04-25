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Капризов после 5:2 в 3-м матче серии с «Вегасом»: «Выигрывать всегда приятно. Нам все равно, кто забил или у кого сколько очков»

«Миннесота» захватила лидерство в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1) после выигранного третьего матча.

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