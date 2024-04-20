Лимон – природный очиститель крови Максим МорозовЛимон известен своими преимуществами для здоровья, благодаря богатому составу: он содержит витамины С, В6, А, Е, фолиевую кислоту, ниацин, тиамин, рибофлавин, пантотеновую кислоту, а также минералы, такие как медь, кальций, железо, магний, калий, цинк, фосфор и даже белок.