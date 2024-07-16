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Украинские беспилотники атаковали пять российских регионов, в Курской области пожар на одном из заводов

Украинские беспилотники атаковали пять российских регионов, в Курской области пожар на одном из заводов

Российская ПВО отразила очередную атаку киевского режима на объекты в приграничных областях России, в течение ночи зенитными комплексами и системами РЭБ уничтожено и перехвачено 13 украинских беспилотников над территорией 5 регионов.

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