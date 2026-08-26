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Миңнеханов: Татарстан һәм Бәһрәйн позицияләре бик якын

Миңнеханов: Татарстан һәм Бәһрәйн позицияләре бик якын

Татарстан нефть-газ химиясе форумы кысаларында Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Бәһрәйн Корольлегенең нефть һәм экология министры доктор Мөхәммәт бен Мөбарәк Бен Даина белән очрашты, дип хәбәр итә ТР Рәисе матбугат хезмәте.

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