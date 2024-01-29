РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    "...« 16. И он сделает то, что всем - малым и великим,богатым и нищим, свободным и рабам -положено будет начертаниена...Компания Маска вп...
  • Jubar
    Япония намерена з...
  • Леонид Ла Рошель
    Склонялка у япов ещё не отросла... Им бы из под того члена, что положили пиндосы, выбраться, тогда и говорить можно о...Япония намерена з...

Блинкен: Ответ за гибель наших солдат в Иордании будет многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени

Блинкен: Ответ за гибель наших солдат в Иордании будет многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 29 января, заявил, что ответ США на гибель троих своих военнослужащих при атаке беспилотника на базу в Иордании будет «многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени», – сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх