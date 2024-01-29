Блинкен: Ответ за гибель наших солдат в Иордании будет многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 29 января, заявил, что ответ США на гибель троих своих военнослужащих при атаке беспилотника на базу в Иордании будет «многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени», – сообщают СМИ.