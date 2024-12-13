Врач из Тульской области «диагностировал» 13 пациентам рак ради премий

Тульская прокуратура обвинила местного врача в мошенничестве. Следствие полагает, что он ставил здоровым людям диагнозы онкологических заболеваний ради премий, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
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