Боевые действия между Индией и Пакистаном: сбиты самолеты, десятки убитых

Министерство обороны Индии подтвердило проведение масштабной военной операции под кодовым названием «Синдур», направленной против инфраструктуры террористических группировок на территории Пакистана и в контролируемом Пакистаном регионе Джамму и Кашмир.
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