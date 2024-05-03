Штрафы за тонировку автомобилей могут смягчить

Требования к тонировке автомобилей могут смягчить. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы. В нем предлагается не штрафовать автолюбителей, если светопропускаемость передних боковых стекол не меньше 35%.
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