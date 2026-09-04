Песков предсказал требование США к Украине о прекращении терактов

Дмитрий Песков предположил, что США потребуют от Украины приостановить террористическую активность в период визита спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев в ближайшие дни, исключив возможные договоренности с Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Майя Санду призна...
- Л КПРФ предложила л...
- Матвиенко предлож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым