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Царьград

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Песков предсказал требование США к Украине о прекращении терактов

Песков предсказал требование США к Украине о прекращении терактов

Дмитрий Песков предположил, что США потребуют от Украины приостановить террористическую активность в период визита спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев в ближайшие дни, исключив возможные договоренности с Украиной.

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