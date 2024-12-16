Макрон направится на пострадавшую от урагана Майотту

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшие дни направиться на Майотту – заморскую территорию в Индийском океане – после разрушительного урагана "Шидо", который стал причиной гибели по меньшей мере 21 человека.
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