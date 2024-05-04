Брать пищу в чайханах, пловных, столовых, шаурмячных, где готовят мигранты это значит себя не уважать.
Мигрантам начали закрывать чайханы, пловные и прочее
Комментарии
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Наталия
Делается все правильно, но жаль, что только после того, как "жареный петух клюнул". И. главное, чтобы такая работа велась на постоянной основе, а не только в ответ на громкие преступления мигрантов, а потом затишье до следующего раза...
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9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Так держать и по всей России надо сделать,мы должны защитить себя от этих басмачей!
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7 час.
Alex Nемо
Они сами требовали чтобы русские убирались из таджикистана. Что они делают в России? Их место у себя дома, там работы непочатый край, вот только дармовых денег из бюджета в виде разных социалок там нет!
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5 час.
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