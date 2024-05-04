Мигрантам начали закрывать чайханы, пловные и прочее

Наталия Делается все правильно, но жаль, что только после того, как "жареный петух клюнул". И. главное, чтобы такая работа велась на постоянной основе, а не только в ответ на громкие преступления мигрантов, а потом затишье до следующего раза...

ЕА Евгений Алексеенко Так держать и по всей России надо сделать,мы должны защитить себя от этих басмачей!