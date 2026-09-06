Известную египетскую телеведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни

Суд Каира приговорил телеведущую Сару Халифу к смертной казни через повешение. Такое же наказание получили еще 11 фигурантов дела о производстве и сбыте синтетических наркотиков.
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