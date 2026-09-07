Бастрыкин проконтролирует расследование драки между соседями на парковке в Воронеже

В Воронеже между соседями возник конфликт из-за парковочного места. Мужчина избил женщину, оставившую свой автомобиль на парковке, горожанку госпитализировали.
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