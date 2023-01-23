«Зачем же их отталкивать и гнать?» Потанин выступил против конфискации имущества у уехавших россиян

По мнению Потанина, отбирать собственность и «клеймить раньше времени людей» — это признак слабости»<strong>Российские миллиардер Владимир Потанин выступил против дискриминации россиян, уехавших из страны после начала боевых действий на Украине.
По мнению Потанина, отбирать собственность и «клеймить раньше времени людей» — это признак слабости»<strong>Российские миллиардер Владимир Потанин выступил против дискриминации россиян, уехавших из страны после начала боевых действий на Украине.
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