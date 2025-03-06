Важно! Путин подписал новый указ: подробно

Согласно заявлению Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ, соглашение об ускорении процесса назначения послов между Россией и США было достигнуто в ходе российско-американских переговоров, состоявшихся 18 февраля в Саудовской Аравии.
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