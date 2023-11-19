«Новое определение успеха на Украине»: риторика западных СМИ резко изменилась

Vladimir Lioubimcev

А Россия что, даст возможность Украине и Западу собраться с силами и ВРЕЗАТЬ ПО-НОВОЙ?!! Они же не успокоятся и не отстанут... А накопят сил - И КАК ВРЕЖУТ!! России нужно довести дело до конца, и окончательно добить жЫдо-бандэровскую гидру. А то не понятно, чего хотят, и к чему ведут?