Киеву предлагают сесть за стол переговоров с Россией и признать, что военные цели ВСУ недосягаемы. Об этом пишет издание Foreign Affair.
«Новое определение успеха на Украине»: риторика западных СМИ резко изменилась
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
А Россия что, даст возможность Украине и Западу собраться с силами и ВРЕЗАТЬ ПО-НОВОЙ?!! Они же не успокоятся и не отстанут... А накопят сил - И КАК ВРЕЖУТ!! России нужно довести дело до конца, и окончательно добить жЫдо-бандэровскую гидру. А то не понятно, чего хотят, и к чему ведут?
Ответить
11 час.
НН
Надежда Никитина
Только полная капитуляция и суд над наркОтой и всей его шоблы.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии