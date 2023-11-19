Русская весна
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Русская весна

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«Новое определение успеха на Украине»: риторика западных СМИ резко изменилась

«Новое определение успеха на Украине»: риторика западных СМИ резко изменилась

Киеву предлагают сесть за стол переговоров с Россией и признать, что военные цели ВСУ недосягаемы. Об этом пишет издание Foreign Affair.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А Россия что, даст возможность Украине и Западу собраться с силами и ВРЕЗАТЬ ПО-НОВОЙ?!! Они же не успокоятся и не отстанут... А накопят сил - И КАК ВРЕЖУТ!! России нужно довести дело до конца, и окончательно добить жЫдо-бандэровскую гидру. А то не понятно, чего хотят, и к чему ведут?
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11 час.
НН
Надежда Никитина
Только полная капитуляция и суд над наркОтой и всей его шоблы.
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11 час.

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