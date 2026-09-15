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Иркутск Сегодня

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Болотов проверил, как в Первомайском строят первую «умную» спортплощадку в Иркутске

В Иркутске впервые появится «умная» спортплощадка. Мэр Руслан Болотов лично проинспектировал ход её строительства в микрорайоне Первомайском.

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