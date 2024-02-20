«Мы проиграем эту войну»: украинский военный сообщил о главной проблеме ВСУ

Виктор Полуэктов

Но он наверняка знает, что война даже с получаемыми снарядами выиграна не будет. Слишком долго и настойчиво Украина грызла и жалила Россию, руководимая западными кукловодами. Время с этим заканчивать. Принудительно. И отвечать за всё. Вместе с хозяевами. Маятник можно, конечно, отжать до крайней фазы, но он уже пошёл обратно.