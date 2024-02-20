Украинский военный полагает, что Киев одержит поражение в конфликте, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада, в которых ВСУ испытывают острую нехватку, пишет в понедельник испанская газета Mundo.
«Мы проиграем эту войну»: украинский военный сообщил о главной проблеме ВСУ
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Но он наверняка знает, что война даже с получаемыми снарядами выиграна не будет. Слишком долго и настойчиво Украина грызла и жалила Россию, руководимая западными кукловодами. Время с этим заканчивать. Принудительно. И отвечать за всё. Вместе с хозяевами. Маятник можно, конечно, отжать до крайней фазы, но он уже пошёл обратно.
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17 час.
ИП
Игорь Петров
Пипец хохлам.
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15 час.
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