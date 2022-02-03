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Руководитель «Актобе» Джамантаев о Бочарове: «Я смотрел его тренировки. Он хорошо себя показывал. Да, из-под него забили, но и из-под Кумана забивали»

Руководитель «Актобе» Ержан Джамантаев рассказал о селекции основной команды. – Кто занимается комплектованием состава? – Тут ситуация такая.

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