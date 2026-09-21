Кондрашов заявил об усилении экстремистских настроений в некоторых странах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. В некоторых странах растет поляризация, усиливаются экстремистские настроения, а люди замыкаются в информационных пузырях, где циркулируют только удобные им версии реальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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