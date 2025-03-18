В Барнауле сформировали бригады по контролю работы ливневок во время потепления

В ближайшие дни в Барнауле ожидается +10 градусов, в связи с этим будет активное снеготаяние В Барнауле сформировано шесть бригад по контролю работы ливневой канализации в местах возможного подтопления, сообщает мэрия.
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