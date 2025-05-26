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В шестом десятке: Краснодарский край занял лишь 52 место в региональном рейтинге благосостояния семей 

В шестом десятке: Краснодарский край занял лишь 52 место в региональном рейтинге благосостояния семей 

В шестом десятке: Краснодарский край занял лишь 52 место в региональном рейтинге благосостояния семей Краснодарский край занял  лишь 52-е место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей в 2024 году.

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