Военнослужащие ВС России поразили более 90 позиций полевой артиллерии ВСУ, а «Аллигатор» ракетами С-8 ударил по отрядам боевиков Юлия СоколоваРоссийские военные Центральной группировки войск активно демонстрируют свое превосходство на поле боя, нанося удары по 350 позициям Вооруженных сил Украины.