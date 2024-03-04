Протест США — Россия перепугала команду американского авианосца «непозволительно грубыми» действиями атомной подлодки — комментирует эксперт

Влад Владимиров

Имеет ли здесь наша матушка Россия на что то право или же нет - это, увы, здесь не этим недоразвитым макакам же решать... Им будет очень больно, коль они и далее будут игнорировать данный совет...Наш мишка очень быстро может же их орлану его же хвостик общипать...😁