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Добрый Мир

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Протест США — Россия перепугала команду американского авианосца «непозволительно грубыми» действиями атомной подлодки — комментирует эксперт

Протест США — Россия перепугала команду американского авианосца «непозволительно грубыми» действиями атомной подлодки — комментирует эксперт

Вчера 9,7K прочитали Протест, заявленный в адрес России от имени США главой Пентагона Ллойдом Остином, прокомментировал эксперт — политолог-международник Олег Барабанов.

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Комментарии
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АндрейБорков
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10 час.
Влад Владимиров
Имеет ли здесь наша матушка Россия на что то право или же нет - это, увы, здесь не этим недоразвитым макакам же решать... Им будет очень больно, коль они и далее будут игнорировать данный  совет...Наш мишка  очень быстро может же их орлану его же хвостик  общипать...😁
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9 час.

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