Алаудинов раскрыл, что его больше всего шокировало в Курской области

Российские военные занимаются эвакуацией тел украинских солдат с территории Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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