Взятые в плен летчики ВСУ дают признательные показания в подготовке теракта

Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, рассматриваемого в закрытом режиме 2-м Западным окружным военным судом, 11 января сообщает ТАСС.
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