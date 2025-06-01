Политика как он...
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Политика как она есть

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МЧС: горячая линия открыта для пострадавших при ЧП в Брянской области

МЧС: горячая линия открыта для пострадавших при ЧП в Брянской области

Горячая линия открыта для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

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