«Россия полна решимости поставить Украину на колени». Глава BND заявил о приближении чрезвычайно опасной фазы конфликта

Конфликт на Украине вступает в новую и чрезвычайно опасную фазу, в ходе которой РФ намерена поставить эту страну «на колени».
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