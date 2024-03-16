Филиппо: Макрон допустил много лжи и преувеличений, говоря об Украине

REUTERS/Gonzalo Fuente Президент Франции Эммануэль Макрон допустил ряд ложных и преувеличенных заявлений в интервью на тему ситуации на Украине, заявил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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