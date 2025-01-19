Иностранные права получивших гражданство РФ станут недействительными в 2025 году

Иностранные водительские права граждан, которые с 1 апреля 2025 года будут достигать года с момента получения гражданства России, вида на жительство или разрешения на временное проживание, будут считаться недействительными.
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