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Иностранные права получивших гражданство РФ станут недействительными в 2025 году

Иностранные права получивших гражданство РФ станут недействительными в 2025 году

Иностранные водительские права граждан, которые с 1 апреля 2025 года будут достигать года с момента получения гражданства России, вида на жительство или разрешения на временное проживание, будут считаться недействительными.

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