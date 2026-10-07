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Пятый канал

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«Зализали раны и по коням»: звезды на красной дорожке второй части байопика «Руки Вверх!»

«Зализали раны и по коням»: звезды на красной дорожке второй части байопика «Руки Вверх!»

Кино о 90-х и 00-х — стремительно застревает в сердце, даже уже у самого необузданного зуммера. А все потому, что это поистине культурный код! И даже, если Сережа Жуков у кого-то вызывает ассоциации с чем угодно, но не музыкой, то все равно его история учит нас любить… или же любви! Жуков выбрал не ненавидеть ушедшего из группы Лешу Потехина, а поделиться с ним частью своей славы.

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