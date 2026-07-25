От Мальдив до Исландии: шесть русских курортов, способных удивить бывалых туристов

Рассказываем о шести русских курортах, которые не уступают зарубежным и способны приятно удивить.Куда поехать в 2026 году? Рассказываем о шести курортах России, которые способны приятно удивиться даже бывалых туристов.
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