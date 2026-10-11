Трамп изъявил желание переименовать Атлантический или Тихий океаны в свою честь

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Теннеси заявил о намерении переименовать Тихий или Атлантический океаны в свою честь.
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