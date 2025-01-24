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Прибалтийские мозги превратили Европу в инвалида

Прибалтийские мозги превратили Европу в инвалида

@ EPA/TASS Tекст: Дмитрий Бавырин На пути президента США Дональда Трампа хочет встать Литва. Еврокомиссар от этой страны призвал на пять лет продлить конфликт на Украине в пику желанию Трампа добиться мира за 100 дней.

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