Особенности и ключевые решения штурмового автоматного комплекса ШАК-12

Использование автомата АШ-12 с "тактическим" глушителем и дополнительным прицелом В начале десятых годов отечественная оружейная промышленность впервые показала на одной из выставок новый «штурмовой автоматный комплекс» ШАК-12 с автоматом АШ-12.