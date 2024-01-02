Киссинджер – Китай: «дружба» против СССР – как геополитический проект

30 ноября стало известно о смерти в своём доме в Коннектикуте Генри Киссинджера (1923-2023), одного из архитекторов внешнеполитического курса США, руководившего Государственным департаментом с 1973 по 1977 год и занимавшего ряд других ответственных постов, а также пользовавшегося серьёзным закулисным влиянием (что, должно быть, куда более важно).